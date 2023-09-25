Луис Энрике рассказал о травмы Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ»рассказал о серьезности травмы нападающего

«Килиан Мбаппе? Это не очень серьёзная проблема, но была боль, и было трудно играть. Разумнее было уйти с поля. Но ничего серьезного, всё в порядке», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако, был заменён из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.