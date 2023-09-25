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    Полузащитник «МЮ» Маунт в ближайшее время может вернуться на поле

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может сыграть в следующем матче Кубка лиги с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Daily Mail.

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    Как сообщает источник, полузащитник уже тренируется с основным составом «красных дьяволов». Игрок готовиться к предстоящему матчу с «орлами».

    Напомним, что Маунт получил травму мышц задней поверхности бедра ещё в августе. Ранее сообщалось о том, что полузащитник вернется в строй к началу октября.

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    • В нынешнем сезоне Маунт провел только 2 матча за «манкунианцев», не отметившись результативными действиями.

    Матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» состоится 26-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка — по этой ссылке.

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