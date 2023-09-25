ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон
  • 14:09
    • Сафиуллин обыграл Музетти и впервые вышел в финал турнира ATP
  • 13:00
    • Захарян заболел коронавирусом
  • 14:00
    • Глушаков пытался стать игроком «Динамо»
  • 13:24
    • Звонарева впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA
  • 12:36
    • В Египте высказались о возможном проведении матча на поле сборной России
    Все новости спорта

    Ледяхов объяснил прогресс в игре и результатах «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трехматчевую победную серию красно-белых.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В девятом туре РПЛ «Спартак» выиграл у «Динамо» (1:0) благодаря голу Тео Бонгонда.

    «"Спартак" вышел из не лучшего состояния: несколько побед подряд в Кубке и чемпионате. Сейчас команда набирает очки и показывает неплохой футбол. Думаю, сейчас всё наладилось.

    В чём была трудность? Когда Абаскаль тасовал состав, не было одного, наигранного. Каждую игру пять‑шесть новых человек. Поэтому возникали проблемы с организацией. Сейчас определились с составом, и результаты пошли», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

  • Додавили и запихали. Новичок Бабич принес «Спартаку» вымучанную победу над «Сочи»
  • Первая за пять матчей победа красно-белых — в нашем обзоре прессы
  • 17/09/2023

    • «Спартак» занимает четвертое место в таблице чемпионата России. В ближайшем матче команда Гильермо Абаскаля сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры