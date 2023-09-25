Ледяхов объяснил прогресс в игре и результатах «Спартака»

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал трехматчевую победную серию красно-белых.

В девятом туре РПЛ «Спартак» выиграл у «Динамо» (1:0) благодаря голу Тео Бонгонда.

«"Спартак" вышел из не лучшего состояния: несколько побед подряд в Кубке и чемпионате. Сейчас команда набирает очки и показывает неплохой футбол. Думаю, сейчас всё наладилось.

В чём была трудность? Когда Абаскаль тасовал состав, не было одного, наигранного. Каждую игру пять‑шесть новых человек. Поэтому возникали проблемы с организацией. Сейчас определились с составом, и результаты пошли», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

«Спартак» занимает четвертое место в таблице чемпионата России. В ближайшем матче команда Гильермо Абаскаля сыграет на выезде с «Крыльями Советов».