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    Кержаков об игре с «Локомотивом»: В концовке нелепый гол привёл к поражению

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Почему были сильны эмоции после финального свистка? Из‑за результата, конечно. Что касается игры, она отрезками складывалась. Начали хорошо, потом плохо играли.

    Пропустили ответный гол, снова включились. Ну в концовке нелепый гол привёл к поражению. К сожалению, мы уже второй матч проигрываем дома, пропуская на последних секундах.

    Не скажу, что это тенденция, но нехороший звонок и точно неприятно. Я всегда считаю, выиграли или проиграли — команда заслужила тот счёт, который на табло.

    Что скажу по поводу того, как Дзюба врезался в меня? Абсолютно игровой эпизод, плюс Артём тут же извинился. Ничего страшного», — приводит слова Михаила Кержакова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Оренбургом» 30-го сентября.

    В нынешнем сезоне Кержаков провел 9 матчей за «Зенит», в 5-и из который сыграл на ноль.

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