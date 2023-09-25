Жиго: Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с «ПСЖ»

Бывший защитник «Спартака», ныне выступающий за «Марсель», прокомментировал поражение от «ПСЖ» со счетом 0:4 в 6-м туре Лиги 1.

«Мы очень рано пропустили — и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с "ПСЖ". Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки...

Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц. У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», — цитирует Жиго One football.

Календарь и таблица Лиги 1

После этого матча ПСЖ занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 11-ю баллами в активе. «Марсель» — на 7-й позиции (9).