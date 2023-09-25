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    Газзаев: Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев осудил слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «К сожалению, после матча "Зенит" — "Локомотив" на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев. Что значит: "А кто такой Семак"?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак — прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами — ЦСКА, "Рубином" и "Зенитом" — становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

    У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. После завершения сезона-2021/2022 санкт-петербургский клуб отказался продлевать контракт с Артемом.

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