Бонгонда: Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе

Полузащитник «Спартака»высказался о важности победы над «Динамо» (1:0) в девятом туре РПЛ.

Бонгонда стал автором единственного гола в этой игре.

«У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всё, чтобы продолжить ее.

Что случилось со "Спартаком" после паузы на матчи сборных? Мы поговорили друг с другом внутри команды.

До этого у нас была неудачная серия, но когда играешь за "Спартак" и не побеждаешь, у тебя должны возникать серьезные вопросы к себе.

Мы все вместе поговорили и начали менять ситуацию в правильную сторону», — приводит слова конголезского футболиста «Чемпионат».