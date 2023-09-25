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    Бонгонда: Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе

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    Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о важности победы над «Динамо» (1:0) в девятом туре РПЛ.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    Бонгонда стал автором единственного гола в этой игре.

    «У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всё, чтобы продолжить ее.

    Что случилось со "Спартаком" после паузы на матчи сборных? Мы поговорили друг с другом внутри команды.

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    • До этого у нас была неудачная серия, но когда играешь за "Спартак" и не побеждаешь, у тебя должны возникать серьезные вопросы к себе.

    Мы все вместе поговорили и начали менять ситуацию в правильную сторону», — приводит слова конголезского футболиста «Чемпионат».

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