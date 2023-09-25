Бонгонда: Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе

Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
Бонгонда стал автором единственного гола в этой игре.
«У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всё, чтобы продолжить ее.
Что случилось со "Спартаком" после паузы на матчи сборных? Мы поговорили друг с другом внутри команды.
До этого у нас была неудачная серия, но когда играешь за "Спартак" и не побеждаешь, у тебя должны возникать серьезные вопросы к себе.
Мы все вместе поговорили и начали менять ситуацию в правильную сторону», — приводит слова конголезского футболиста «Чемпионат».