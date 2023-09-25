Аршавин: Дзюбу сковали, «съели». «Зенит» с ним справился

Бывший футболистподелился мыслями о поражении команды от(1:2).

«Про Изидора сложно что‑то сказать. Он некомфортно себя чувствовал что в центре, что в двойке. Он старался, но опасных моментов у него особо не было.

Дзюбу сковали, "съели". У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание. Во втором тайме он устал. "Зенит" справился с Дзюбой.

Свист? Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то что он тут играл, что тут скажешь?» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».