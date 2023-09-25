ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу
  • 00:13
    • Рублев в паре с Хуркачем проиграли Тиафо и Шелтону на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
  • 00:05
    • «Атлетико» взял верх над «Реалом»
  • 23:46
    • ПСЖ разгромил «Марсель» в матче Лиги 1
  • 23:45
    • «Торино» и «Рома» поделили очки
  • 22:55
    • Мбаппе не смог доиграть матч с «Марселем»
    Все новости спорта

    Аршавин: Дзюбу сковали, «съели». «Зенит» с ним справился

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит
    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о поражении команды от «Локомотива» (1:2).

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Про Изидора сложно что‑то сказать. Он некомфортно себя чувствовал что в центре, что в двойке. Он старался, но опасных моментов у него особо не было.

    Дзюбу сковали, "съели". У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание. Во втором тайме он устал. "Зенит" справился с Дзюбой.

    Свист? Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то что он тут играл, что тут скажешь?» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хватит ли Хачанову сил на матч с Кордой?
  • Хачанов — Корда. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли Карацев взять реванш у Нисиоки?
  • Нисиока — Карацев. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нисиока — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крюгер — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Калинская — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры