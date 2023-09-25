Акинфеев: «Ростов» мог вести 4:0 в матче с ЦСКА

Вратарь ЦСКАпрокомментировал ничью с(3:3) в девятом туре РПЛ.

«После быстрых забитых мячей у "Ростова" еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал.

Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу "Ростова", по справедливости.

Но, футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остается», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче «армейцы» сыграют 30 сентября с калининградской «Балтикой».