Зиньковский заявил, что Селихов и Максименко помогли «Спартаку» победить «Динамо»

Полузащитниквысоко оценил игру голкиперов команды в матче РПЛ с(1:0).

«Концовка матча с "Динамо"? Казалось, что сзади все было нормально. Пару моментов, конечно, было. Максименко нас выручил — было вроде три момента, Селихов — тоже. Но во втором тайме было несколько подряд моментов.

Так получилось, что Селя в первом тайме выручил и заменился, а во втором выручал Макси. Оба помогли. Большое спасибо им за это. Болельщиков — с победой!» — приводит слова Зиньковского Чемпионат.

Напомним, что Селихов вышел в стартовом составе на этот матч, но был заменен после 1-го тайма из-за травмы.

«Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов» 1-го октября.