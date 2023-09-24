ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманНагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте
  • 13:03
    • «Пари НН» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 10:29
    • Ферстаппен выиграл Гран‑при Японии
    Все новости спорта

    Зиньковский заявил, что Селихов и Максименко помогли «Спартаку» победить «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо
    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высоко оценил игру голкиперов команды Александра Селихова и Александра Максименко в матче РПЛ с «Динамо» (1:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Концовка матча с "Динамо"? Казалось, что сзади все было нормально. Пару моментов, конечно, было. Максименко нас выручил — было вроде три момента, Селихов — тоже. Но во втором тайме было несколько подряд моментов.

    Так получилось, что Селя в первом тайме выручил и заменился, а во втором выручал Макси. Оба помогли. Большое спасибо им за это. Болельщиков — с победой!» — приводит слова Зиньковского Чемпионат.

  • Додавили и запихали. Новичок Бабич принес «Спартаку» вымучанную победу над «Сочи»
  • Первая за пять матчей победа красно-белых — в нашем обзоре прессы
  • 17/09/2023

    • Напомним, что Селихов вышел в стартовом составе на этот матч, но был заменен после 1-го тайма из-за травмы.

    «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов» 1-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «шпоры» обменяются голами после перерыва
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • «Доностьяррас» начнут без экивоков
  • «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Мерсисайдцы не заметят «Вест Хэм»
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры