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    «Локомотив» сенсационно обыграл «Зенит» на выезде

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

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    Петербургский «Зенит» в игре 9-го тура чемпионата России уступил на своем поле «Локомотиву» со счетом 1:2, выигрывая после первого тайма 1:0. Голы забивали Матео Кассьера, Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    На 22-й минуте колумбийский форвард открыл счет в матче, забив свой 8 гол в чемпионате. «Зенит» мог увеличить преимущество после перерыва, но вместо этого пропустил атаку «железнодорожников», и Максим Глушенков сравнял счет.

    А на 90+1 минуте Наир Тикнизян с паса Глушенкова принес сенсационную победу «Локомотиву». В конце матча на поле разгорелись нешуточные страсти и судье Сергею Карасеву пришлось раздать несколько желтых карточек, а Тикнизян вообще был удален с поля.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Локомотив 1:2
    Голы: 1:0 Матео Кассьерра (22'), 1:1 Максим Глушенков (60'), 1:2 (90+1') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Марио Фернандес, Матео Кассьерра, Вильсон Изидор Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Наир Тикнизян, Артём Дзюба Предупреждения: Матео Кассьерра (29'), Антон Миранчук (40'), Родриго (89'), Наир Тикнизян (90+3'), (90+5'), (90+7'), (90+7') Удаление: (90+7')

    После этого матча «Зенит» потерял лидерство в чемпионате, опустившись на третью строчку. «Локомотив» теперь занимает 6-е место в РПЛ.

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