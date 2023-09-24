Спортдиректор «Локомотива» высказался о победе над «Зенитом» в матче РПЛ

Спортивный директорзаявил, что не видит глобального преимущества унад «железнодорожниками». Москвичи обыграли «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

«Наверное, сейчас эмоции, как после каждой победы, такие шикарные, все рады, тем более в соперниках был "Зенит". Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат.

Я не вижу преимущества у "Зенита" такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа, очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно. Надеюсь, что эта победа даст толчок "Локомотиву", что мы будем набирать очки после этого.

Сейчас очень сильный чемпионат, уровнем все подравнялись, слабых команд нет, все играют достойно, с каждой командой тяжело. Мы проиграли "Оренбургу", а они сегодня уступили.

Вся команда была очень настроена, мотивирована, никого не отмечу, потому что все молодцы, и тренерский штаб, персонал, все были заточены на победу. К этому матчу, может быть, особенно готовились, все-таки Петербург, главная наша команда», — цитирует Ульянова ТАСС.

После победы в матче с «Зенитом» «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют 30-го сентября с «Пари НН».