Тикнизян рассказал о своем удалении в конце матча с «Зенитом»

Защитникпрокомментировал ситуацию в конце матча 9-го тура РПЛ с(2:1), в которой игрок обороны получил красную карточку.

«Сейчас, когда эмоции остыли, обидно, что пропускаю игру. Я хочу играть каждый матч 90 минут, как и каждый футболист, который любит своё дело. Но а что поделать, это футбол.

Если такова цена за победу, то я готов отплатить», — передает слова Тикнизяна Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице с 15-ю очками в активе. Тикнизян провел 9 матчей в РПЛ сезона 2023/2024, забил 4 гола и сделал голевую передачу.