ОконченРостов — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»«Ростов» — ЦСКА. Онлайн
  • 21:01
    • Чемпион Италии снова потерял очки
  • 20:57
    • «Краснодар» всухую обыграл «Урал» в матче РПЛ
  • 20:27
    • «Ньюкасл» уничтожил в гостях «Шеффилд Юнайтед»
  • 19:21
    • «Ак Барс» был сильнее в «зеленом» дерби
  • 18:34
    • «Локомотив» сенсационно обыграл «Зенит» на выезде
    Все новости спорта

    Тикнизян рассказал о своем удалении в конце матча с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит
    Защитник «Локомотив» Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию в конце матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1), в которой игрок обороны получил красную карточку.

    Стычка в конце матча «Зенит» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стычка в конце матча «Зенит» — «Локомотив»

    «Сейчас, когда эмоции остыли, обидно, что пропускаю игру. Я хочу играть каждый матч 90 минут, как и каждый футболист, который любит своё дело. Но а что поделать, это футбол.

    Если такова цена за победу, то я готов отплатить», — передает слова Тикнизяна Чемпионат.

  • РПЛ. «Зенит» возвращает утраченные позиции
  • Итоги 8-го тура чемпионата России по футболу
  • 18/09/2023

    • После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице с 15-ю очками в активе. Тикнизян провел 9 матчей в РПЛ сезона 2023/2024, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» одолеют земляков
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • ПСЖ упрется в марсельские тылы
  • ПСЖ — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нисиока — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крюгер — Калинина
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры