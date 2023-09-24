Тикнизян рассказал о своем удалении в конце матча с «Зенитом»

Стычка в конце матча «Зенит» — «Локомотив» Фото: globallookpress.com
«Сейчас, когда эмоции остыли, обидно, что пропускаю игру. Я хочу играть каждый матч 90 минут, как и каждый футболист, который любит своё дело. Но а что поделать, это футбол.
Если такова цена за победу, то я готов отплатить», — передает слова Тикнизяна Чемпионат.
После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице с 15-ю очками в активе. Тикнизян провел 9 матчей в РПЛ сезона 2023/2024, забил 4 гола и сделал голевую передачу.