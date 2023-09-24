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    Терентьев об игре «Ростова»: Вторую игру подряд упускаем победу, обидно

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    Защитник «Ростова» Денис Терентьев оценил игру своей команды в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

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    «Очков и правда маловато, но игра получилась зрелищная, много голов. Что касается пропущенных, надо делать выводы, сейчас будем разбирать ошибки. Вторую игру подряд упускаем победу, обидно.

    Как оценю свои действия? Вроде неплохо, уже знаю, как действовать на позиции и центрального, и крайнего защитника. Где тренер скажет, там и буду играть.

    Серия без побед? Хорошо, что не проигрываем, но надо уже набирать по три очка, чтобы быть выше в таблице, не хочется болтаться сзади», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся 29-го сентября с «Уралом».

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