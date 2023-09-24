Шалимов: Московское «Динамо» меня удивило

Российский тренеротметил, что его удивила оборонительная тактикав матче 9‑го тура РПЛ со

«Московское "Динамо" меня удивило. Мы привыкли, что футбол Марцела Лички — это атака, но тут он больше думал об обороне. Даса поднимался выше, и сзади оставались три защитника. Личка отошел от своей философии, и "Динамо" было не таким, каким мы его привыкли видеть.

Также "Динамо" сыграло в два нападающих, что не так комфортно, в частности, для Федора Смолова и Константина Тюкавина. Даже по другим командам смотрим, что есть определенный стиль. Когда тренер хочет отойти от него, то это хорошим никогда не заканчивается», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Игра состоялась 23 сентября и закончилась победой «Спартака» со счетом 1:0.