Семин: «Спартаку» больше повезло в дерби с «Динамо»

Экс-наставник «Локомотива»поделился впечатлениями от дерби между

Хозяев победили со счетом 1:0. Единственный мяч на 7‑й минуте забил Тео Бонгонда.

«Хорошая игра. Было очень много хороших моментов, комбинаций. На мой взгляд, больше все‑таки повезло "Спартаку", потому что у "Динамо" тоже достаточно много моментов, в которых оно просто было обязано забивать гол.

Футбол мне в целом понравился за исключением замен. Замены были не совсем логичными, на мой взгляд. Другое дело, что я не знаю причин этому. Может быть, игроки были травмированы. По крайней мере, влияния никакого вышедшие на замену футболисты не оказали. Замена Бонгонда мне непонятна, например.

Думаю, всем матч понравился. Но закономерной все же была бы ничья. "Спартаку" больше повезло», — сказал Семин «Матч ТВ».