Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 9-го тура с(1:2).

«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили.

Такие матчи бывают. В этом сезоне их становится очень много. Будем работать, готовиться к следующему матчу. Поражение неприятное», — передает слова Семака Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» встретится с «Оренбургом» 30-го сентября.