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    Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче РПЛ с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура с «Локомотивом» (1:2).

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    «Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили.

    Такие матчи бывают. В этом сезоне их становится очень много. Будем работать, готовиться к следующему матчу. Поражение неприятное», — передает слова Семака Чемпионат.

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  • 21/09/2023

    • После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» встретится с «Оренбургом» 30-го сентября.

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