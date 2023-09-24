«Ростов» на своем поле сыграет против ЦСКА в рамках 9-го тура Мир РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

«Ростов»

«Ростов» находится лишь в одном очке от зоны стыковых матчей. На счету подопечных Валерия Карпина 8 баллов в 8-ми встречах и 12-я строчка в турнирной таблице.

«Желто-синие» не знают побед в чемпионате России на протяжении 4-х матчей подряд. Последний раз ростовчане обыгрывали своего соперника 12 августа. В матче 4-го тура команда Карпина разгромила дома «Рубин» (3:0).

С тех пор «Ростов» проиграл трижды подряд (0:4 «Сочи», 0:1 «Пари НН» и 1:2 «Динамо»), а в крайнем туре была зафиксирована ничья с «Балтикой» (2:2).

ЦСКА

Московские армейцы занимают скромное для себя 7-е место в таблице после 8-ми туров. Команда Владимира Федотова заработала в них 12 очков (3 победы, 3 ничьи и 2 поражения).

Три тура подряд ЦСКА играет вничью. «Красно-синие» разделили очки в матчах с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2) соответственно.

На неделе армейцы сыграли в 4-м туре группового этапа Кубка России с «Сочи». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты московской команды.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ встреча в Ростове завершилась в нулевую ничью, а в Москве ЦСКА оформил разгромную победу — 4:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету армейцев 5 побед, «Ростов» выиграл три встречи и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА с коэффициентом 4.10.