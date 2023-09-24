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    Журналист Алейшо: «Зениту» стоит продавать Ренана как можно быстрее

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    Известный бразильский журналист Фабио Алейшо думает, что «Зениту» следует как можно быстрее продать центрального защитника Роберта Ренана.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    «Если Ренан продолжит сидеть на скамейке в РПЛ, не захочет ли он уехать? Наверное, захочет. Ему нужна практика. Это не тот игрок, который должен сидеть на скамейке. Ходили разговоры про предложение из мадридского "Реала", но, скорее, это был интерес, а не предложение.

    Будет ли к Ренану интерес зимой? Думаю, что да. Если будет предложение, надо продавать. Именно продавать. Как можно быстрее», — цитирует Алейшо «Спорт день за днём».

    Напомним, что 19-летний защитник выходил в стартовом составе «Зенита» в первых четырех турах, но затем присел на лавку запасных после череды ошибок. Матч против «Локомотива» стал для Роберта Ренана уже пятым по счету, когда он не выходит с первых минут.

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