Журналист Алейшо: «Зениту» стоит продавать Ренана как можно быстрее

Известный бразильский журналистдумает, чтоследует как можно быстрее продать центрального защитника

«Если Ренан продолжит сидеть на скамейке в РПЛ, не захочет ли он уехать? Наверное, захочет. Ему нужна практика. Это не тот игрок, который должен сидеть на скамейке. Ходили разговоры про предложение из мадридского "Реала", но, скорее, это был интерес, а не предложение.

Будет ли к Ренану интерес зимой? Думаю, что да. Если будет предложение, надо продавать. Именно продавать. Как можно быстрее», — цитирует Алейшо «Спорт день за днём».

Напомним, что 19-летний защитник выходил в стартовом составе «Зенита» в первых четырех турах, но затем присел на лавку запасных после череды ошибок. Матч против «Локомотива» стал для Роберта Ренана уже пятым по счету, когда он не выходит с первых минут.