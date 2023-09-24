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    Постекоглу: В плане игры мы показали все, на что способны

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

    Анге Постекоглу
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    Анге Постекоглу

    «Я думаю, что в плане игры мы показали все, на что мы способны. "Арсенал" — это хорошая, высококлассная команда. Но я думаю, что мы проявили настоящее мужество и храбрость, продолжая играть в свой футбол. Наша команда растет. С точки зрения качества футбола мы все еще находимся в самом начале, но я впечатлен тем характером, который мы демонстрируем», — приводит слова Постекоглу ВВС.

    По итогам этой игры в активе обеих команд стало по 14 очков. «Тоттенхэм» идет на четвертой позиции, «Арсенал» — пятый.

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