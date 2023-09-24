Почеттино: Мы не тот «Челси», который выиграл Лигу чемпионов или АПЛ

Главный тренервысказался о неудачных результатах команды на старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Мы должны выигрывать каждую игру, потому что мы "Челси"? Да, но мы не тот "Челси", который выиграл Лигу чемпионов или Премьер-лигу.

Нам нужно признать, что пока это проект. Идея. Но со временем мы собираемся построить что-то на будущее», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

После 5-и сыгранных матчей «Челси» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем матче «синие» встретятся с «Астон Виллой» 24-го сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.