«Такую команду мы и ждем». Экс-тренер «Локомотива» — о победе «железнодорожников» над «Зенитом»

Бывший тренервысказался о победе московской команды в матче 9-го тура РПЛ с(2:1).

«Я говорил, если "Локомотив" будет играть в свою игру от обороны, будут резкие контратаки, то при удачном стечении обстоятельств будет 1:1. Но тут повезло больше! В конце была ошибка зенитовских защитников и Тикнизян забил второй гол.

Это сильная игра "Локомотива"! Такую команду мы и ждём. Они показали характер, боевитость, на чём всегда строилась игра "Локомотива". Если будет такой настрой, как в матче с "Зенитом", то "Локомотив" станет чемпионом.

К сожалению, тренерскому штабу не удаётся мотивировать футболистов на игры со средним соперником или с более слабым. Поэтому команда выходит равнодушной. А в матче с "Зенитом" у них горели глаза», — сказал Наумов Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» встретятся с «Пари НН» 30-го сентября.