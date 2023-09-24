начнут матч в 16:00 в АПЛ, 24.09.2023.

Последний матч между собой: Вест Хэм — Ливерпуль 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ливерпуль»).

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