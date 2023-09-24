Кучаев: Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять

Полузащитникподвел итоги матча 9‑го тура РПЛ с(3:3).

«Тренер требовал переломить ход игры, стараться взять мяч под контроль, создавать моменты, активнее играть у чужой штрафной, это у нас более‑менее получилось в конце.

Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять. Все парни понимали, что надо что‑то делать.

Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надежно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадежнее сзади», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 9-й строчке (13).