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    Кучаев: Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги матча 9‑го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Тренер требовал переломить ход игры, стараться взять мяч под контроль, создавать моменты, активнее играть у чужой штрафной, это у нас более‑менее получилось в конце.

    Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять. Все парни понимали, что надо что‑то делать.

    Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надежно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадежнее сзади», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

    После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 9-й строчке (13).

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