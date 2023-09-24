Изидор: Обещаю, что в матче с «Локомотивом» выложусь на все сто

Нападающий «Зенита»высказался о предстоящем матче 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«С какими чувствами жду первый домашний матч "Зенита" с "Локомотивом"? Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями.

Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

Встреча пройдет в Санкт‑Петербурге в воскресенье, 24 сентября. Начало матча — 16:30 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что «Зенит» в летнее трансферное окно арендовал 23-летнего француза у «Локомотива».