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    Изидор: Обещаю, что в матче с «Локомотивом» выложусь на все сто

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    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем матче 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «С какими чувствами жду первый домашний матч "Зенита" с "Локомотивом"? Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями.

    Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

    Встреча пройдет в Санкт‑Петербурге в воскресенье, 24 сентября. Начало матча — 16:30 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    Напомним, что «Зенит» в летнее трансферное окно арендовал 23-летнего француза у «Локомотива».

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