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    Изидор: Мне понадобится немного времени, чтобы адаптироваться к новому видению тренера

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    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о матче против «Локомотива» (1:2).

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Была сложная игра, мы готовились к этому матчу очень основательно и старались показать свои лучшие качества. Мы постараемся сделать выводы из этого матча, которые, надеюсь, помогут нам лучше подготовиться к следующей игре. Мы играли в паре с Кассьеррой впереди, для меня это немного непривычно, потому что в "Локо" я играл левее или на острие один. Мне понадобится немного времени, чтобы адаптироваться к новому видению тренера.

    Первый домашний матч для меня — прекрасный стадион и болельщики, замечательная атмосфера, фанаты поддерживали нас на протяжении всей игры. Надеюсь, в следующем матче мы сможем победить. Мы должны сделать это для болельщиков», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» потерял лидерство в чемпионате, опустившись на третью строчку. «Локомотив» теперь занимает 6-е место в РПЛ.

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