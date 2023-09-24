Изидор: Мне понадобится немного времени, чтобы адаптироваться к новому видению тренера

Нападающийвысказался о матче против(1:2).

«Была сложная игра, мы готовились к этому матчу очень основательно и старались показать свои лучшие качества. Мы постараемся сделать выводы из этого матча, которые, надеюсь, помогут нам лучше подготовиться к следующей игре. Мы играли в паре с Кассьеррой впереди, для меня это немного непривычно, потому что в "Локо" я играл левее или на острие один. Мне понадобится немного времени, чтобы адаптироваться к новому видению тренера.

Первый домашний матч для меня — прекрасный стадион и болельщики, замечательная атмосфера, фанаты поддерживали нас на протяжении всей игры. Надеюсь, в следующем матче мы сможем победить. Мы должны сделать это для болельщиков», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» потерял лидерство в чемпионате, опустившись на третью строчку. «Локомотив» теперь занимает 6-е место в РПЛ.