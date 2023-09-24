Федун: «Спартак» — это новость, его все время обсуждают

Экс-владелецзаявил о том, что клуб часто находится в центре внимания.

«Все время обсуждают "Спартак". Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей... Потому что "Спартак" — это новость.

Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперед, — сказал бывший владелец "Спартака" СЭ.

Напомним, что 23-го сентября "красно-белые" обыграли "Динамо" (1:0) в рамках 9-го тура РПЛ. После этой встречи "Спартак" занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится 1-го октября с "Крыльями Советов".