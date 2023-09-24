Федун: Джикия всегда был основным

Экс-президент «Спартака»высказался о том, чтопотерял место в основном составе команды.

«Почему Джикия не попадает в основной состав? Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. Тем более, у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе. Хотя, на мой взгляд, он — капитан! И он всегда был основным», — сказал Федун «СЭ».

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 8 матчах «Спартака» во всех турнирах, он попадал в стартовый состав в 7 играх.

«Спартак» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.