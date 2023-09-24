Федун: Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав

Бывший президент «Спартака»оценил важность победы красно-белых над «Динамо» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

«Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся в защиту слева. Я об этом говорил сразу — он намного более результативен.

Неплохо сыграл Дуарте. Один раз, правда, ошибся. В целом команда билась. Если бы Промес был поудачливее, счет мог бы быть крупным. Хотя и у "Динамо" были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперед», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.