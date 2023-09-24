Федотов: Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя

Главный тренерподвел итоги матча 9‑го тура РПЛ с(3:3).

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки "Ростова" обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки. Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 9-й строчке (13).