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    Чавес рассказал о том, как проходит адаптация в «Динамо»

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    Новичок «Динамо» Луис Чавес высказался об адаптации в московском клубе.

    Луис Чавес в матче против «Спартака»
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    Луис Чавес в матче против «Спартака»

    «Да, адаптация в команде проходит хорошо. Я потихоньку учусь и адаптируюсь в российской лиге.

    "Динамо" — команда со своими идеями. Надеюсь, я адаптируюсь в "Динамо", как можно быстрее, чтобы помочь команде», — сказал Чавес Чемпионату.

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    • Мексиканский полузащитник успел провести 3 матча за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

    23-го сентября «Динамо» проиграло «Спартак» со счетом 0:1. После этого матча «бело-голубые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.

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