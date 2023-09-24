Чавес рассказал о том, как проходит адаптация в «Динамо»

Новичоквысказался об адаптации в московском клубе.

«Да, адаптация в команде проходит хорошо. Я потихоньку учусь и адаптируюсь в российской лиге.

"Динамо" — команда со своими идеями. Надеюсь, я адаптируюсь в "Динамо", как можно быстрее, чтобы помочь команде», — сказал Чавес Чемпионату.

Мексиканский полузащитник успел провести 3 матча за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

23-го сентября «Динамо» проиграло «Спартак» со счетом 0:1. После этого матча «бело-голубые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.