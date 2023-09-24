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    Артета: Мы расстроены, особенно учитывая то, что дважды выходили вперед в счете

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Конечно, мы расстроены, особенно учитывая то, что мы дважды выходили вперед в счете. Но были моменты, которые мы не смогли реализовать. Мы хотели большего, нужно было извлечь максимальную пользу из игры, но мы этого не сделали. Были моменты, когда мы доминировали в игре и контролировали ситуацию, но затем мы пропускали голы, и это было большим ударом. Думаю, нет ничего лучше, чем играть перед такой толпой в дерби. Игроки были взволнованы, иногда даже слишком, потому что нам не хватало хладнокровия при игре с мячом. Но нам придется принять ничью, мы больше ничего не можем сделать», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

    По итогам этой игры в активе обеих команд стало по 14 очков. «Тоттенхэм» идет на четвертой позиции, «Арсенал» — пятый.

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