Аршавин назвал лучшего игрока в РПЛ

Экс-футболист сборной Россиизаявил, что полузащитникявляется лучшим игроком в чемпионате России на данный момент.

«Более надёжно стал играть в обороне "Зенит". Когда в нападении вдвоём стали играть Кассьерра и Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении.

Конечно, Вендел после возвращения внёс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Вендел провел 6 матчей за «Зенит», забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. «Сине-бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе.

«Зенит» начал встречу против «Локомотива» в рамках 9-го тура РПЛ. К концу 1-го тайма петербургская команда ведет со счетом 1:0. Следить за ходом противостояния можно тут.