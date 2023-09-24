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    Аршавин назвал лучшего игрока в РПЛ

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    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что полузащитник «Зенита» Вендел является лучшим игроком в чемпионате России на данный момент.

    Вендел
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    Вендел

    «Более надёжно стал играть в обороне "Зенит". Когда в нападении вдвоём стали играть Кассьерра и Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении.

    Конечно, Вендел после возвращения внёс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

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    • В нынешнем сезоне Вендел провел 6 матчей за «Зенит», забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. «Сине-бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе.

    «Зенит» начал встречу против «Локомотива» в рамках 9-го тура РПЛ. К концу 1-го тайма петербургская команда ведет со счетом 1:0. Следить за ходом противостояния можно тут.

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