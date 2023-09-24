ОконченАрсенал — Тоттенхэм 2:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» — «Тоттенхэм» 2:2. Онлайн
  • 18:01
    • «Арсенал» и «Тоттенхэм» зрелищно поделили очки
  • 18:01
    • Гол Уоткинса обеспечил «Астон Вилле» гостевую победу над «Челси» в матче АПЛ
  • 17:58
    • «Ливерпуль» разобрался с «Вест Хэмом»
  • 17:56
    • «Аталанта» без Миранчука уверенно обыграла «Кальяри»
  • 17:10
    • Команда Захаряна забивает 4 мяча и одерживает победу
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» зрелищно поделили очки

    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм
    В матче шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» и «Тоттенхэм» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

    Сон Хын Мин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин

    На автогол Кристиана Ромеро и точный удар Букайо Сака гости ответили дублем Сон Хын Мина.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 1:0 Кристиан Ромеро (автогол) (26'), 1:1 Сон Хын Мин (42'), 2:1 Букайо Сака (пенальти) (54'), 2:2 Сон Хын Мин (55') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Деклан Райс (Жоржиньо, 46'), Фабиу Виейра (Кай Хаверц, 46'), Букайо Сака (Эмиль Смит Роув, 90'), Габриэл Жезус (Рейсс Нелсон, 77'), Эдвард Нкетиа Тоттенхэм: Сон Хын Мин (Ришарлисон, 79'), Бреннан Джонсон (Манор Соломон, 63'), Джеймс Мэддисон (Pierre-Emile Hojbjerg, 78'), Деян Кулушевски, Ив Биссума, Папе Сарр, Destiny Udogie, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Педро Порро, Гульельмо Викарио Предупреждения: Мартин Эдегор (15'), Destiny Udogie (15'), Папе Сарр (45 + 1'), Ив Биссума (45 + 1'), Кай Хаверц (57'), Эдвард Нкетиа (67'), Кристиан Ромеро (75')

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам этой игры в активе обеих команд стало по 14 очков. «Тоттенхэм» идет на четвертой позиции, «Арсенал» — пятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В новом «Зеленом дерби» «Ак Барс» возьмет реванш
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Сливочные» одолеют земляков
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Ростов»?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крюгер — Калинина
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Калинская — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры