«Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

Сон Хын Мин Фото: globallookpress.com
На автогол Кристиана Ромеро и точный удар Букайо Сака гости ответили дублем Сон Хын Мина.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Тоттенхэм 2:2
Голы: 1:0 Кристиан Ромеро (автогол) (26'), 1:1 Сон Хын Мин (42'), 2:1 Букайо Сака (пенальти) (54'), 2:2 Сон Хын Мин (55') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Деклан Райс (Жоржиньо, 46'), Фабиу Виейра (Кай Хаверц, 46'), Букайо Сака (Эмиль Смит Роув, 90'), Габриэл Жезус (Рейсс Нелсон, 77'), Эдвард Нкетиа Тоттенхэм: Сон Хын Мин (Ришарлисон, 79'), Бреннан Джонсон (Манор Соломон, 63'), Джеймс Мэддисон (Pierre-Emile Hojbjerg, 78'), Деян Кулушевски, Ив Биссума, Папе Сарр, Destiny Udogie, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Педро Порро, Гульельмо Викарио Предупреждения: Мартин Эдегор (15'), Destiny Udogie (15'), Папе Сарр (45 + 1'), Ив Биссума (45 + 1'), Кай Хаверц (57'), Эдвард Нкетиа (67'), Кристиан Ромеро (75')
По итогам этой игры в активе обеих команд стало по 14 очков. «Тоттенхэм» идет на четвертой позиции, «Арсенал» — пятый.