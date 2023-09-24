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    Глава РПЛ отметил игру «Краснодара» на старте сезона

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о том, какая из команд лиги приятно удивила его на старте чемпионата.

    ФК «Краснодар»
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    ФК «Краснодар»

    «Я не ожидал, честно говоря. "Краснодар" немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надежно они играют в обороне.

    Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идет. Это то, что мы ждали как болельщики», — сказал Алаев «СЭ».

    «Краснодар» с 18 очками в 8 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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