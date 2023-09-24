Глава РПЛ отметил игру «Краснодара» на старте сезона

ФК «Краснодар» Фото: globallookpress.com
«Я не ожидал, честно говоря. "Краснодар" немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надежно они играют в обороне.
Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идет. Это то, что мы ждали как болельщики», — сказал Алаев «СЭ».
«Краснодар» с 18 очками в 8 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.