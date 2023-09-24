Глава РПЛ отметил игру «Краснодара» на старте сезона

Президент РПЛвысказался о том, какая из команд лиги приятно удивила его на старте чемпионата.

«Я не ожидал, честно говоря. "Краснодар" немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надежно они играют в обороне.

Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идет. Это то, что мы ждали как болельщики», — сказал Алаев «СЭ».

«Краснодар» с 18 очками в 8 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.