Зиньковский: В «Спартаке» я прибавил в оборонительных действиях

Хавбек «Спартака»заявил, что после перехода в московскую команду прибавил в оборонительных действиях.

«Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещё с Самары. Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В "Спартаке" тот отрезок нужно было сыграть.

Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по‑другому», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.