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    Зиньковский: В «Спартаке» я прибавил в оборонительных действиях

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    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что после перехода в московскую команду прибавил в оборонительных действиях.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещё с Самары. Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В "Спартаке" тот отрезок нужно было сыграть.

    Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по‑другому», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

    23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.

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