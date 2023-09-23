«Барселона» продлила контракт с Хави

сообщила на своем официальном сайте о продлении контракта с главным тренером команды

Новое соглашение 43-летнего специалиста с «Барсой» рассчитано до июня 2025 года.

В договоре также предусмотрена опция продления до лета 2026 года, которая будет активирована в том случае, если команда в этом сезоне выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Испании.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после пяти туров. В ближайшем матче сине-гранатовые встретятся на своем поле с «Сельтой». Игра пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.