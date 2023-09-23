ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо
  • 10:41
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии
  • 10:33
    • «Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в предсезонном матче в Австралии
  • 10:24
    • «Барселона» продлила контракт с Хави
  • 09:39
    • Россия не заплатила WADA более миллиона долларов в 2023 году
  • 09:08
    • Месси рассказал, почему решил уехать из Европы
    Все новости спорта

    «Барселона» продлила контракт с Хави

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    «Барселона» сообщила на своем официальном сайте о продлении контракта с главным тренером команды Хави.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    Новое соглашение 43-летнего специалиста с «Барсой» рассчитано до июня 2025 года.

    В договоре также предусмотрена опция продления до лета 2026 года, которая будет активирована в том случае, если команда в этом сезоне выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

    Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Испании.

  • Мечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • Каталонский клуб идеально подходит португальскому плеймейкеру для возобновления карьеры
  • 21/09/2023

    • «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после пяти туров. В ближайшем матче сине-гранатовые встретятся на своем поле с «Сельтой». Игра пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Мюнхенцы и на этот раз не удержат ворота на замке
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Манчестер Сити» забьет «Ноттингем Форест» больше трех мячей?
  • «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры