Тухель: Это была очень собранная игра на высоком уровне

Главный тренерпрокомментировал победу над(7:0).

«Мы знаем, как неудобно играть против "Бохума". В последних трех матчах у них было больше всего ударов по воротам. Мы знали, что должны использовать определенные ситуации, выигрывать верховые и вторые мячи. Так мы и сделали, и все получилось. Мы вошли в хороший ритм, фантастически владели мячом, использовали свои шансы. Это была заслуженная победа и отличный рабочий день для нас.

Я очень доволен отношением команды к делу и тем, как она подошла к игре. Сегодня это был явный шаг вперед. Это была очень собранная игра на высоком уровне и очень хорошая командная игра», — приводит слова Тухеля Sky.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги (13 очков). «Бохум» — на 14-й позиции (3).