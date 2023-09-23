Тихонов считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» с крупным счетом

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых св девятом туре РПЛ.

«"Спартак" наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с "Сочи" счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно.

"Динамо" в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть "Пари НН" в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли "Краснодару" опять же.

В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно — из десяти матчей на выезде проиграли в четырех и еще два отыграли вничью.

Счет будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счетом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», — приводит слова Тихонова RT.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Динамо»

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск.

Напомним, ранее в этом сезоне «Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России со счетом 4:1, при этом забив все голы еще в первом тайме.