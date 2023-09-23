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    Тихонов считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» с крупным счетом

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо» в девятом туре РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «"Спартак" наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с "Сочи" счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно.

    "Динамо" в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть "Пари НН" в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли "Краснодару" опять же.

    В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно — из десяти матчей на выезде проиграли в четырех и еще два отыграли вничью.

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    • Счет будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счетом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», — приводит слова Тихонова RT.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Динамо»

    Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск.

    Напомним, ранее в этом сезоне «Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России со счетом 4:1, при этом забив все голы еще в первом тайме.

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