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    Романцев: Головин, Миранчук и Захарян заметно окрепли и прибавили

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    Экс-наставник сборной России Олег Романцев оценил развитие полузащитников Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в европейских чемпионатах.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его "Монако", как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

    Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной. Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь», — отметил Романцев.

    27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года, Миранчук в 2020-м ушел из «Локомотива» в «Аталанту», а Захарян стал игроком «Реал Сосьедад» этим летом.

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