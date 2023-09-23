Романцев: Головин, Миранчук и Захарян заметно окрепли и прибавили

Экс-наставник сборной Россииоценил развитие полузащитниковв европейских чемпионатах.

«Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его "Монако", как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной. Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь», — отметил Романцев.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года, Миранчук в 2020-м ушел из «Локомотива» в «Аталанту», а Захарян стал игроком «Реал Сосьедад» этим летом.