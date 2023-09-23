Экс-футболист «Ливерпуля»: Мудрик еще может реализовать свой потенциал в «Челси»

Бывший футболист «Ливерпуля»заявил, что украинскому вингеру «Челси»необходимо дать время на реализацию его потенциала.

«Не забывайте, что это молодой игрок, сыгравший лишь 44 игры за донецкий "Шахтёр", прежде чем "Челси" подписал его почти за £ 90 млн.

Некоторые игроки могут оправдать ажиотаж, другие — нет, и пока Мудрик потерпел огромную неудачу. Он всё ещё может реализовать свой потенциал — ему всего 22 года, но он должен сыграть больше матчей, прежде чем "Челси" сможет рассчитывать, что он станет их основным левым вингером. Он просто слишком неопытен», — приводит слова Коллимора Vince tm.

Мудрик перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года.