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    Экс-футболист «Ливерпуля»: Мудрик еще может реализовать свой потенциал в «Челси»

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор заявил, что украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику необходимо дать время на реализацию его потенциала.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Не забывайте, что это молодой игрок, сыгравший лишь 44 игры за донецкий "Шахтёр", прежде чем "Челси" подписал его почти за £ 90 млн.

    Некоторые игроки могут оправдать ажиотаж, другие — нет, и пока Мудрик потерпел огромную неудачу. Он всё ещё может реализовать свой потенциал — ему всего 22 года, но он должен сыграть больше матчей, прежде чем "Челси" сможет рассчитывать, что он станет их основным левым вингером. Он просто слишком неопытен», — приводит слова Коллимора Vince tm.

    Мудрик перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года.

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