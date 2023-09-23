Личка: Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«Недоволен результатом, могли сегодня забрать очко. Разговаривал с ребятами накануне, ждали от "Спартака" быстрых контратак, но случилась ошибка. В первом тайме нам не хватало игроков в штрафной, хотя на ход игры команда реагировала неплохо. В раздевалке сказал: "Больше агрессии и желания, а не только короткого паса". Во втором тайме что‑то получалось, были хорошие моменты. Увы, реализация подводит в четырех последних матчах. Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо. Не Смолов или Тюкавин, а вообще атака. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.