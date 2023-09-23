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    Кызыл-Жар — Актобе: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.09.2023 в 12:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Кызыл-Жар — Актобе

    Футбол
    Кызыл-Жар и Актобе начнут матч в 12:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 23.09.2023.

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    Последний матч между собой: Актобе — Кызыл-Жар 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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