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    Корнеев: «Динамо» в игре со «Спартаком» может забить несколько мячей и начать авантюру

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо» в восьмом туре РПЛ.

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    Квинси Промес

    «"Спартак" получил глоток воздуха после последней встречи, выиграв буквально на флажке. Это хорошо влияет на внутренний климат команды. Но все равно "Спартак" далек от той яркости, которую иногда демонстрирует.

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    • "Динамо" тоже штормит. "Динамо" может забить несколько мячей и начать авантюру. У них пока не находится ребят, как, например, в "Зените", которые определяют ритм игры, могут приостановить, придержать мяч или ускорить», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Динамо»

    Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск.

    Напомним, ранее в этом сезоне «Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России со счетом 4:1, при этом забив все голы еще в первом тайме.

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