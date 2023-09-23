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    Хлусевич: Разве «Спартак» может устраивать 4-е место в РПЛ? Нет, конечно

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    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Сегодня мы провели хороший матч. Главное, что мы не боялись идти в атаку и отдавались полностью. Не боялись играть на все 100%.

    Мы хорошо тренировались летом. Заложили хорошую базу, поэтому такой результат. Это очень приятная тенденция и мы будем стараться продолжать в том же духе.

    Разве "Спартак" может устраивать такая позиция? Нет, конечно», — цитирует Хлусевича Sport24.

    Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.

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