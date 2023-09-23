Хлусевич: Разве «Спартак» может устраивать 4-е место в РПЛ? Нет, конечно

Полузащитникпрокомментировал победу над(1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Сегодня мы провели хороший матч. Главное, что мы не боялись идти в атаку и отдавались полностью. Не боялись играть на все 100%.

Мы хорошо тренировались летом. Заложили хорошую базу, поэтому такой результат. Это очень приятная тенденция и мы будем стараться продолжать в том же духе.

Разве "Спартак" может устраивать такая позиция? Нет, конечно», — цитирует Хлусевича Sport24.

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.