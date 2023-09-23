Гранат считает «Спартак» фаворитов в дерби с «Динамо»

Бывший футболистподелился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России

«Считаю, "Спартак" является небольшим фаворитом в предстоящем дерби с "Динамо". Красно-белые играют дома, это имеет большое значение для них. Но в дерби всегда может сложиться по-разному, игра по сути будет на три результата. Думаю, что пауза на матчи сборных пошла "Спартаку" на пользу. Кажется, Абаскаль сумел найти единственный основной состав. Есть ощущение, что красно-белые наконец-то выходят из кризиса», — сказал Гранат «Чемпионату».

Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.