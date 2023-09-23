Фернандес: Мы играли хорошо, у нас было много возможностей забить

Защитник московскогопрокомментировал поражение в матче со(0:1).

«Мы играли хорошо, у нас было много возможностей забить, но, к сожалению, мы их не использовали. Проблемы с реализацией есть уже не одну игру, но мы работаем над этим и стараемся улучшить этот компонент.

Слабая реализация — это главная проблема "Динамо"? С одной стороны — да. Мы должны реализовывать свои моменты, но также мы должны не расслабляться в обороне и играть до конца. Мы работаем над этим.

Тяжело играть и прогрессировать, когда происходят частые изменения в составе? Тренер решает, кто будет играть, выбирая лучших на данный момент. Мы все работаем и стараемся на тренировках», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.