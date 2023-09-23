Булыкин: Дзюба будет играть против «Зенита» с двойной мотивацией

Экс-форвард сборной Россиивыразил мнение, что нападающийвыйдет на матч 9‑го тура РПЛ против «Зенита» с двойной мотивацией.

«Московский "Локомотив" может противопоставить "Зениту" только большую самоотдачу, борьбу на каждом участке поля. Мы видели, что питерцы этого не любят. Ну и самое главное для "Локомотива" — реализация моментов. В этом может помочь Артем Дзюба, который выйдет на поле с двойной мотивацией. Он точно захочет хорошо сыграть, забить. Против чемпиона в принципе все хотят здорово себя показать. Это может сыграть на руку "Локомотиву".

Если "Зенит" выйдет расслабленным, с уверенностью, что уже выиграл этот матч, то, конечно, у хозяев возникнут проблемы. На бумаге, конечно, команда Сергея Семака является фаворитом и выглядит посильнее», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.