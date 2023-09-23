ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бен Аскрен5 худших ударников за всю историю UFC
  • 13:43
    • «Крылья Советов» и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 11:24
    • «Молодежка» сборной России сыграет с академиями топ-клубов Бразилии
  • 11:06
    • Роналду рассказал, когда завершит карьеру
  • 10:41
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии
  • 10:33
    • «Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в предсезонном матче в Австралии
    Все новости спорта

    Булыкин: Дзюба будет играть против «Зенита» с двойной мотивацией

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Локомотив
    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба выйдет на матч 9‑го тура РПЛ против «Зенита» с двойной мотивацией.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Московский "Локомотив" может противопоставить "Зениту" только большую самоотдачу, борьбу на каждом участке поля. Мы видели, что питерцы этого не любят. Ну и самое главное для "Локомотива" — реализация моментов. В этом может помочь Артем Дзюба, который выйдет на поле с двойной мотивацией. Он точно захочет хорошо сыграть, забить. Против чемпиона в принципе все хотят здорово себя показать. Это может сыграть на руку "Локомотиву".

    Если "Зенит" выйдет расслабленным, с уверенностью, что уже выиграл этот матч, то, конечно, у хозяев возникнут проблемы. На бумаге, конечно, команда Сергея Семака является фаворитом и выглядит посильнее», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

    Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Мюнхенцы и на этот раз не удержат ворота на замке
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Манчестер Сити» забьет «Ноттингем Форест» больше трех мячей?
  • «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры