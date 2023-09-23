Бонгонда: Нельзя назвать нашу сегодняшнюю игру оптимальной

Полузащитник московскоговысказался относительно матча против(1:0).

Именно Бонгонда стал автором единственного забитого мяча.

«Я счастлив за команду, потому что мы уже в третий раз сыграли на ноль и выиграли в дерби. Мы неплохо начали сезон, но пропускали голы. Сейчас мы играем более сконцентрировано.

Здорово, что мы сегодня победили. Нельзя назвать нашу сегодняшнюю игру оптимальной. Мы много работаем на тренировках, идем вперед», — приводит слова Бонгонда «Матч ТВ».

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.