Билялетдинов: «Динамо» — очень опасная команда

Бывший футболист «Локомотива»высказался по поводу матча 9-го тура РПЛ между

«Наверное, "Спартак" можно назвать фаворитом в сегодняшнем московском дерби. Но "Динамо" очень опасная команда. Если они ловят кураж, то их тяжело остановить. У "Спартака" недавно была серия неудачных игр. После паузы на матчи сборной что-то поменялось, начались победы. Главное, чтобы их надолго хватило.

Чемпионат длинный, нужно пройти без спадов на протяжении всей дистанции. Уверен, что завтра нас ждёт интересное дерби с увлекательным сюжетом», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».

Матч состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.